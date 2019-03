F1: Hamilton, per ora Ferrari avanti

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "Essere i più veloci qui non ha molto senso, non si vince nulla. Vogliamo essere i più forti il sabato a Melbourne. Per ora la Ferrari è davanti, il gap che ci separa è di circa mezzo secondo ma so di avere un team fantastico".

Lewis Hamilton ammette che la Rossa è davvero temibile, ma che al mondiale sarà tutto diverso: lo fa dopo due tornate di test al Montmelò in cui la Mercedes campione del mondo non ha brillato e la SF90 di Maranello - a parte l'incidente a Vettel - ha sempre marciato a ritmi superiori. Non sarà una sfida tra noi e la Ferrari. Leclerc ha scommesso sulla Rossa? Io non amo scommettere, ma se dovessi farlo punterei solo su me stesso", ha detto in conferenza stampa a Barcellona, come riporta Sky. Poi ha affidato anche altri pensieri ai social: "Fase finale dei test. Dobbiamo fare un respiro profondo, analizzare attentamente e pianificare i prossimi passi. Ho la squadra migliore per farlo. Allacciate le cinture".