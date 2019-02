Teatro: Brachetti al Celebrazioni Bologna

Arturo Brachetti torna a Bologna, al Teatro Celebrazioni, dal 1 al 3 marzo, col nuovo spettacolo 'Solo'. Un ritorno alle origini per il celebre trasformista che aprirà le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire. Una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri.

Brachetti schiuderà la porta di ogni camera, per scoprire la storia che è al suo interno e che prenderà vita sul palcoscenico. Nel nuovo spettacolo protagonista è il trasformismo, quell'arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la farà da padrone con oltre 60 nuovi personaggi portati in scena per la prima volta, anche attraverso l'arte delle ombre cinesi e del mimare. Dai personaggi dei telefilm celebri a Magritte e alle grandi icone della musica pop, passando per le favole e la lotta con i raggi laser.