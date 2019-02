Bologna, 15enne rapinato da coetanei

(ANSA) - BOLOGNA, 28 FEB - Picchiato e rapinato da alcuni coetanei che lo hanno aggredito all'uscita da un centro sportivo dove si era appena allenato: è successo verso le 19 di ieri a un quindicenne alla periferia di Bologna. Il ragazzino, di origine pachistana e residente in città con la famiglia, è stato raggiunto alle spalle mentre si incamminava verso casa da almeno un paio di coetanei. I ragazzi lo hanno colpito con diversi pugni alla schiena e alla testa e buttato a terra, poi gli hanno portato via la borsa da allenamento e il cellulare.

Dopo l'aggressione il 15enne è tornato al centro sportivo per chiedere aiuto e da lì è stata chiamata la Polizia. Gli agenti hanno ritrovato sia il borsone sia il cellulare, danneggiato, dietro una siepe poco lontano. La vittima, che non ha avuto bisogno di cure mediche, avrebbe detto di conoscere di vista almeno uno dei giovani che l'hanno rapinato, suoi coetanei e probabilmente di origine nordafricana.