Lamborghini lancia certificazione usato

(SANSA) - BOLOGNA, 27 FEB - Automobili Lamborghini lancia il programma Selezione Lamborghini Certified Pre-Owned, nuovo sistema di certificazione delle proprie vetture usate, vendute dalla rete mondiale di concessionari autorizzati e service center. Il programma garantisce ai nuovi acquirenti di una Lamborghini usata che la vettura è stata sottoposta ad un rigido processo di controllo, con ispezioni e interventi da parte di tecnici esperti e l'uso esclusivo di ricambi originali.

"Si tratta di un nuovo importante programma pensato per offrire un'ulteriore garanzia agli acquirenti, sempre più numerosi, che decidono di acquistare una Lamborghini usata attraverso la nostra rete di concessionari autorizzati", spiega Federico Foschini, Chief Commercial Officer di Automobili Lamborghini. Per far parte del programma le vetture devono soddisfare requisiti rigidi: ad esempio non devono aver percorso più di 70.000 km in un massimo di 84 mesi, se supersportive, o 100.000 km in massimo 120 mesi nel caso di Urus.