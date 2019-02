Ferretti, varato ad Ancona Pershing 140

(ANSA) - ANCONA, 27 FEB - Giornata a suo modo storica per Ferretti Group. Alla Super Yacht Yard di Ancona è scesa in acqua la prima unità di Pershing 140, nuova ammiraglia del brand e primo superyacht Pershing in alluminio. Frutto della collaborazione fra l'architetto Fulvio De Simoni e il Dipartimento Engineering del Gruppo, il nuovo 140 piedi è il primo Pershing realizzato nella Superyacht Yard di Ancona. Si caratterizza per un layout originale della zona poppiera, dato dall'innalzamento del pozzetto che diventa in questo modo un piano mezzanino. Sottocoperta, 4 suite. "Chi ha navigato con un Pershing sa riconoscere la scarica di adrenalina che si prova a ogni virata: un'emozione unica, da vivere nel comfort più assoluto . ha detto il ceo del Gruppo, Avvocato Alberto Galassi -. Il "brivido Pershing" raggiunge la sua massima espressione in questa nuova ammiraglia: il Pershing 140 è un capolavoro ingegneristico. Il varo della prima unità segna un passo fondamentale nella storia di Pershing e nella nostra strategia commerciale".