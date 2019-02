Ferrari, Cavalcade per 25 anni negli Emirati

Ferrari celebra il 25mo anniversario dal suo ingresso negli Emirati Arabi Uniti organizzando la prima Cavalcade internazionale nella regione, che prevede il raduno di circa 100 vetture con clienti provenienti da 20 diversi Paesi. Giunta alla sua terza edizione, la Cavalcade International di quest'anno prevedeva un itinerario di 1.200 km, completato in tre giorni, tra le bellezze degli Emirati. A partire da Dubai, le Ferrari hanno percorso strade nel deserto, scalato i tornanti del monte Jabel Jais e si sono disposte in parata ai piedi del Burj Khalifa, illuminato di rosso per l'occasione. Il corteo ha fatto poi tappa in altri luoghi simbolo del Paese, come la Sheik Zayed Grand Mosque. Divertimento e adrenalina, infine, al Dubai Autodrome, scelto per le attività su pista ai massimi giri, e al Ferrari World Abu Dhabi, il parco divertimenti più grande della regione che si ispira proprio alle emozioni suscitate dal marchio italiano.