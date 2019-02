Ferrari: Guasto meccanico, per Vettel ok

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Seb è finito nella ghiaia, ma per il pilota è tutto ok. Il fuoripista è dovuto a un problema meccanico. L'auto è ora nel garage per tutti i controlli necessari, prevediamo che torni in pista fra qualche ora". Così, sul proprio account Twitter, la Ferrari spiega l'incidente occorso stamattina a Sebastian Vettel, durante i test sul circuito catalano del Montmelò.