F1: Vettel fuori pista con Ferrari SF90

Paura, ma nessuna conseguenza, per Sebastian Vettel, che è andato a sbattere con la Ferrari contro le barriere di protezione all'uscita di una curva sul circuito di Montmelò, dove sono in corso i test in vista della stagione di F1 che si aprirà nelle prossime settimane, a Melbourne.

Vettel è andato dritto alla curva numero 3 del circuito catalano, la sua monoposto è finita contro le barriere e il pilota è poi uscito da solo dall'abitacolo, controllando i danni alla SF90.