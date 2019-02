F1: Leclerc fermo ai box a Montmelò

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Dopo l'uscita di pista di Sebastian Vettel, la Ferrari si prende tutto il tempo che serve per il controllo sulla SF90 e rinvia il ritorno in pista a Montmelò nella seconda giornata di test. Neanche Charles Leclerc, il cui test era previsto nel pomeriggio, e' uscito dai box. "A seguito del problema che abbiamo avuto questa mattina con la parte anteriore sinistra della nostra auto, stiamo verificando tutto, il che richiede chiaramente tempo - scrive il team di Maranello - Il nostro obiettivo è quello di rimettere la vettura in carreggiata prima della fine della giornata".