Disegni dell'Archivio Fellini a Parigi

(ANSA) - RIMINI, 27 FEB - Sono 19 i disegni dell'Archivio Federico Fellini che la Cineteca del Comune di Rimini ha deciso di prestare in occasione della mostra 'Quand Fellini révait de Picasso', in programma dal 3 aprile al 28 luglio all'interno dell'edificio progettato da Frank Gehry (l'architetto del Guggenheim di Bilbao e della casa danzante di Praga), sede della Cinémathèque française di Parigi, che con più di 40.000 film e migliaia di documenti e oggetti legati al cinema è il più grande archivio del mondo sulla cinematografia.

La mostra prende spunto dalla profonda ammirazione che Fellini nutriva per Pablo Picasso: il pittore spagnolo, che il regista incontrò almeno una volta nella realtà durante il Festival di Cannes del 1961, è apparso per quattro volte nei sogni di Fellini, che li rappresentò in disegno tra il '61 e il '90 su richiesta del suo analista junghiano. La mostra proporrà brani di film, manifesti, foto vintage, costumi barocchi, una sessantina di opere di Picasso e una ventina di disegni di Fellini.