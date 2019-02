Coro Papageno, prima volta fuori carcere

(ANSA) - BOLOGNA, 27 FEB - Il Coro Papageno della Casa circondariale di Bologna, gruppo polifonico di detenuti e detenute fondato da Claudio Abbado nel 2011, si esibirà per la prima volta fuori dal carcere, il 4 maggio alle 17 all'Auditorium Manzoni, assieme al Trio del jazzista statunitense Uri Caine.

E' stato Caine, sensibile alle tematiche rieducative della pena, a chiedere di suonare con il Coro Papageno, considerandolo esempio del potere della musica di abbattere barriere e pregiudizi. Il titolo del concerto - "Change!" - prende il nome da un brano che Caine dedicò a Octavious Catto, attivista dei diritti civili neri nell'America post guerra civile.

Il concerto raccoglierà fondi per il Coro, promosso dall'Associazione Mozart14 presieduta da Alessandra Abbado, figlia del maestro: "Nella detenzione, quando ti viene tolta la libertà" - ha rilevato - la musica "ti apre uno spiraglio di evasione, ti eleva in dignità". La direttrice della Casa circondariale, Claudia Clementi, si è detta "molto emozionata" dall'iniziativa.