Tenta di strangolare padre con foulard

Al culmine dell'ennesima lite in famiglia, avrebbe aggredito il padre tentando di strangolarlo, stringendogli al collo il foulard che l'uomo indossava, per poi ferirsi maneggiando un coltello. Per questo un 22enne è stato arrestato dalle volanti della polizia a Forlì: dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, tentato omicidio, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, porto abusivo di coltello, e possesso di stupefacenti. L'episodio è accaduto nella notte fra sabato e domenica. Una volta al pronto soccorso gli agenti hanno perquisito il 22enne, trovato in possesso di un coltellino e di un modesto quantitativo di droga. Al ritrovamento di queste cose ha aggredito un agente, che ha riportato lesioni con prognosi di tre giorni. I motivi alla base della lite sarebbero da ricondurre ad abuso di stupefacenti e medicinali antidepressivi che ingeriva in quanto da tempo in cura per problematiche psichiatriche. L'arresto è stato convalidato, con custodia in carcere.