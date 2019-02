'Ri-Creazioni', le collezioni raccontate

(ANSA) - BOLOGNA, 26 FEB - Al Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna dal 2 marzo al 14 aprile va in scena la terza edizione di 'Ri-Creazioni. Le collezioni museali raccontate', ciclo di incontri divulgativi e visite tematiche, in cui le collezioni museali raccontano le loro storie attraverso le voci degli studiosi. 'Ri-Creazioni' si inserisce nel programma di #wunderkammer, il museo delle meraviglie, rassegna annuale che propone concerti, narrazioni musicali, visite guidate per scoprire i tesori musicali del museo e della biblioteca e per vederli "da molto vicino".

L'iniziativa è resa possibile grazie al sodalizio tra il Museo della Musica dell'Istituzione Bologna Musei e l'Associazione culturale Athena Musica, con sede al Dipartimento delle Arti dell'Università. Il significato originario del progetto è quello di ri-creare il volto delle collezioni museali - strumenti musicali, dipinti, spartiti, libretti d'opera, libri a stampa o manoscritti - attraverso le loro storie raccontate dalla viva voce di esperti.