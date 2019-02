Produttrice gelati Froneri lascia Parma

Chiude i battenti, a Parma, la Froneri, storico polo di produzione di gelati. Ne dà notizia la Flai-Cgil parmense: "Il licenziamento degli ultimi 50 impiegati - scrive il sindacato in una nota - mette fine all'importante capitolo del gelato industriale" nella città emiliana. "Dopo la chiusura dello stabilimento di via Bernini, già sede della storica azienda parmigiana dei gelati, prima Tanara, Italgel, poi Nestlè e infine Froneri, avvenuta nel dicembre 2017 - spiega la Flai-Cgil - in questi giorni l'azienda ha avviato la procedura per il licenziamento dei restanti cinquanta impiegati ancora operanti su Parma. Con questo atto si mette per sempre fine alla gloriosa storia del gelato industriale a Parma, tutte le attività verranno delocalizzate in modo definitivo sui siti di Frosinone e Rieti e i 50 impiegati che operavano ancora su Parma si troveranno senza lavoro".