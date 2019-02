Nautica, Ferretti a Dubai con Riva 100

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Ferretti Group partecipa con una flotta di 4 yacht alla 27ma edizione del Dubai International Boat Show, in programma fino al 2 marzo. Nell'ambito del Salone annuncerà la partnership con la società di yachting Ocean 360 per la commercializzazione delle proprie imbarcazioni negli Emirati Arabi Uniti, in Oman e in Egitto. "Ocean 360 è il partner ideale per noi - ha dichiarato Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group - Con questo accordo incrementiamo ulteriormente un network di distributori che conta oltre 60 dealer internazionali, a garanzia di un servizio di assoluta eccellenza in più di 80 Paesi nel mondo". Ferretti presenta alcuni degli yacht più prestigiosi della gamma, tra cui una "Middle East Premiere", lo spettacolare Pershing 82, insieme a Ferretti Yachts 550, Riva 100' Corsaro e Pershing 70.(ANSA)