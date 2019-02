Musica: a Bologna dal 7/3 ArtRockMuseum

(ANSA) - BOLOGNA, 26 FEB - Torna 'ArtRockMuseum', la quinta edizione della rassegna in calendario a Bologna, a Palazzo Pepoli (Museo della storia) dal 7 marzo al 18 aprile (alle ore 19.30), incontri-concerto dedicati agli emergenti della scena musicale indipendente, condotti da Pierfrancesco Pacoda. Aprirà la serie Her Skin, il progetto della cantautrice modenese Sara Ammendolia che presenterà il suo disco di debutto. Poi il 14 la band Rappresentante di Lista; il 28 il trio pisano Campos; il 4 aprile il rock di Maria Antonietta; l'11 Cimini; il 18 la band Rumba de Bodas. Il 21 marzo sarà dedicato ai vincitori di 'ArtRockMuseum Contest', il concorso che ha visto la partecipazione di oltre 50 artisti dal quale ne sono stati scelti tre per la serata finale. Quest'anno il museo resterà aperto per la rassegna fino alle ore 23, con la possibilità di usufruire del biglietto d'ingresso ridotto per visitare il Museo della storia di Bologna a partire dalle ore 17. L'ingresso ai live è invece gratuito.