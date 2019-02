Beni culturali E-R, online anche canti e filastrocche

Non solo monumenti, edifici storici o itinerari paesaggistici, da oggi canti, filastrocche e musica popolare entrano nella mappa interattiva dei beni culturali dell'Emilia-Romagna, sul sito www.tourer.it del Segretario regionale del Mibac.

Pescatori, mondine e contadini, voci del passato e leggende, ballate della laguna, filastrocche per bambini, canti della tradizione, racconti, indovinelli, ninne nanne: è il patrimonio culturale immateriale tutelato dall'Istituto Centrale per i beni sonori e audiovisivi (Icbsa) che oggi si può ascoltare anche su www.tourer.it, il portale del Segretariato per l'Emilia-Romagna del Ministero per i beni e le attività culturali, in una mappa di oltre 6mila beni. Non più dunque solo informazioni e immagini per sapere quali monumenti sono nelle vicinanze o quali sentieri permettono di raggiungerli, ma ecco tracce sonore registrate fra gli anni Cinquanta e Settanta, testimonianze importantissime delle tradizioni: canti, voci, suoni e dialetti in gran parte oggi scomparsi.