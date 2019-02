Cables in concerto a Bologna il 12 marzo

(ANSA) - BOLOGNA, 25 FEB - Il pianista statunitense George Cables sarà in concerto il 12 marzo a Bologna, alla Cantina Bentivoglio, in un quartetto che comprende anche Darryl Hall contrabbasso, Victor Lewis batteria e Piero Odorici sax. In programma anche i brani di 'Quiet fire', il cd inciso live alla Bentivoglio tre anni fa che sarà allegato al numero di aprile della rivista 'Musica Jazz'. La Cantina, che festeggerà i trent'anni di attività con un grande concerto il 10 ottobre, ospiterà tra gli altri anche Lumina (Carla Casarano voce, William Greco pianoforte, Leila Shirvani violoncello, Marco Bardoscia contrabbasso e Emanuele Maniscalco batteria) l'1 marzo, il trio Backline del chitarrista Francesco Diodati il 5, il trio con Alessandro Lanzoni pianoforte, Thomas Morgan contrabbasso e Eric McPgherson batteria il 7. Il 27 in cartellone il primo concerto del progetto Carte Blanche con il quintetto 'Not a what' del pianista Giovanni Guidi con il trombettista Fabrizio Bosso.