Il Bologna perdona, Dybala no

(ANSA) - BOLOGNA, 24 FEB - La Juventus si riscopre fragile, il ko di Madrid ha lasciato il segno. "Rigiocassimo subito la gara di ritorno, andremmo a casa", aveva detto Allegri nelle ore precedenti alla trasferta di Bologna e la gara del Dall'Ara gli dà ragione. Bianconeri brutti e molli: questione psicologica, ma pure fisica, se è vero che Ronaldo e compagni sono irriconoscibili e arrivano sempre secondi sul pallone.

Il Bologna domina il primo tempo, collezionando occasioni, ma non gol. E' la fotocopia della gara dell'Olimpico come fotocopia è l'undici titolare scelto da Mihajlovic, che conferma in toto la squadra che ha raccolto applausi, ma non punti, con la Roma.

Avversario diverso, stesso finale: Dybala entra e segna scuotendo e salvando la Juventus sull'errore difensivo di Helander e ai rossoblù restano solo rimpianti.

A Reggio Emilia, invece, finisce in parità, 1-1 il derby fra Sassuolo e Spal: padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con Peluso, pareggiano nella ripresa i ferraresi con un rigore trasformato da Petagna.