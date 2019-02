Sparò a ladri, Salvini: persona perbene

(ANSA) - PIACENZA, 23 FEB - "Ho trovato una persona per bene. La sensazione che qualcosa non è giusto e non funzioni.

Che sia in galera un imprenditore che si è difeso dopo cento furti e rapine e sia fuori un rapinatore in attesa di un risarcimento dei danni significa che bisogna cambiare presto e bene le leggi. Cercheremo di fare di tutto perché stia in galera il meno possibile". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo aver visitato, in carcere a Piacenza, Angelo Peveri, recluso per tentato omicidio.