Juve, per Allegri c'è allarme Pjanic

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - "Ho due centrocampisti e mezzo a disposizione, Pjanic ieri era ... in mano a Cristo. Vediamo ...

se ce lo restituisce". Questa la metafora di Allegri per descrivere lo stato di salute di Miralem Pjanic, influenzato già a Madrid e in dubbio per la sfida di domani con il Bologna: "Vediamo come sta, se ne ho due in qualche modo si farà - ha aggiunto l'allenatore bianconero -. L'importante però è lo spirito, l'atteggiamento, bisogna fare una partita tosta.

Ronaldo devo valutare, l'unica cosa che so al momento è che domani gioca Perin e devo valutare per Chiellini. Ma voglio vedere come stiamo, perché la squadra fisicamente sta bene, l'altro giorno a Madrid è stato un dispendio più mentale che fisico".