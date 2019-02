In fiamme palazzina nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 23 FEB - Un grosso incendio nel pomeriggio si è sviluppato nel cantiere di una palazzina in via Giuseppe Impastato a Castenaso, in provincia di Bologna. L'alta colonna di fumo è stata vista da diversi punti della città. Dalle 15.20 i Vigili del fuoco sono sul posto per spegnere il rogo, anche con l'elicottero. Impegnati anche i Carabinieri e la polizia municipale per la viabilità. Al momento non risulterebbero feriti, solo una persona, è rimasta leggermente intossicata ed è stata soccorsa dal 118 sul posto. "Oggi il cantiere era aperto - ha spiegato il sindaco di Castenaso, Stefano Sermenghi - è probabile che l'incendio sia scoppiato per cause accidentali, al momento stanno ancora bruciando materiali isolanti. Il cantiere è di una società privata. Il progetto, che riguardava due palazzine e che si sarebbe dovuto completare entro l'anno, prevedeva abitazioni in cohousing con spazi condivisi. Solo le fondamenta in muratura, tutto il resto sarebbe stato in legno. Ora una palazzina è stata distrutta".