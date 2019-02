Minacce a Salvini a Parma, "non mi fanno paura"

Scritte minacciose contro Salvini a Parma, con firma anarchica. Pochi giorni fa il ministro dell'Interno aveva espresso soddisfazione per l'arresto di un gruppo di anarco-insurrezionalisti che sarebbero stati responsabili, tra le altre cose, di un ordigno contro una sede della Lega ad Ala, in Trentino, nell'ottobre dello scorso anno. Il Viminale ha anche diffuso un report con la mappatura dei centri sociali più pericolosi. "Sono indignato per questa istigazione alla violenza, ovviamente non mi fanno paura e mi aspetto condanna da tutto il mondo della politica, della cultura e dell'informazione. Vedremo..." dice Salvini.