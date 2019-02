Fabbri della Lega candidato a Ferrara

Alan Fabbri, 40 anni, capogruppo della Lega in consiglio regionale, sarà il candidato sindaco del centrodestra a Ferrara, al voto a fine maggio.

Sono quattro, attualmente, le liste che sostengono la sua corsa: la Lega, la civica Ferrara cambia, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Fabbri è stato, per due mandati, anche sindaco di Bondeno, cittadina della provincia, prima di venire candidato, nel 2014, alla presidenza della Regione, sempre per il centrodestra.

"Quello che proponiamo - dice - non è una rivoluzione totale della realtà cittadina, ma una presa in carico, seria e concreta, delle tante situazioni che fino ad oggi l'amministrazione Pd ha trascurato. Porteremo avanti il cambiamento con il sorriso".

Il Pd e il centrosinistra, dopo i due mandati del sindaco Tiziano Tagliani, non ha, invece, ancora deciso chi sarà il proprio candidato.