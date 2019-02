Effetti speciali con i Twenty One Pilots

Un'auto in fiamme in mezzo alla scena, Tyler Joseph (voce) che compare fra il pubblico delle gradinate durante l'esecuzione di un brano, talloncini di carta gialla messi a disposizione degli spettatori con l'invito di sovrapporli alla 'torcia' del telefonino per esprimere il proprio apprezzamento agli artisti. Due ore di effetti speciali, ieri sera, alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) per l'unica data italiana dei Twenty One Pilots, 'The Bandito Tour'. Proprio l'occasione esclusiva ha richiamato a Bologna numerosissimi giovani che non si sono voluti perdere il concerto del duo statunitense che mischia indie pop, elettronica e hip-hop; l'Unipol Arena era quasi al completo. Presenti nella scaletta le canzoni che hanno portato Josh Dun (batteria) e Tyler Joseph (come da copione con ukulele al seguito) in vetta alle classifiche di tutto il mondo.