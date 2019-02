Ad Ancelotti premio 'Primo Tricolore'

Martedì a Reggio Emilia, alle 15 in Comune, Carlo Ancelotti sarà insignito del premio 'Campione del Primo Tricolore'. Il riconoscimento è stato istruito nel 2015 per personalità che nell'ambito sportivo si distinguono nella promozione di quei valori che proprio la bandiera nazionale racchiude e cioè quelli della libertà, della solidarietà e dell'uguaglianza. Il tecnico del Napoli, secondo gli organizzatori, è uno dei volti in prima linea nella lotta al razzismo nel calcio ed è proprio per questo che Reggio Emilia ha deciso di premiarlo. "Premio Campione del Primo Tricolore per il sociale - si legge nella motivazione del premio presieduto da Salvatore Salerno - one shot against racism: Carlo Ancelotti è la persona individuata per questo alto riconoscimento e confidiamo, viste le origini, possa il vessillo del Primo Tricolore essere maggiormente apprezzato".