Pancalli, bene nuovo centro Paralimpico

(ANSA) - VILLANOVA D'ARDA (PIACENZA), 20 FEB - "La nascita di un Centro nazionale paralimpico a Villanova sull'Arda è una buona notizia per il movimento che ho l'onore di rappresentare e più in generale per lo sport italiano". Lo ha detto Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, alla firma dell'accordo per trasformare in un centro nazionale paralimpico l'ospedale del paese. "Questo impianto - ha detto Pancalli - può diventare un tassello importante nella costruzione di un sistema nazionale in grado di offrire le giuste opportunità e l'adeguata assistenza a tutte le persone disabili che intendono praticare sport. Si tratta di un progetto che punta a unire la dimensione sportiva a quella sanitaria, rafforzando così il welfare di questo territorio e più in generale del Paese. Siamo felici di poter dare il nostro supporto affinché questo Centro possa diventare un'eccellenza".