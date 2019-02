In ospedale di Verdi centro paralimpico

A Villanova sull'Arda, nello storico ospedale del territorio piacentino, voluto e donato alla comunità dal maestro Giuseppe Verdi è nato il Centro nazionale paralimpico del Nord Italia. Una struttura destinata a diventare un punto di riferimento in ambito sportivo e sanitario. La trasformazione dell'ospedale, attualmente sede dell'Unità Spinale dell'Azienda Usl di Piacenza, è ufficialmente iniziata con la sigla del Protocollo d'intesa da parte dei quattro firmatari: per la Regione il presidente, Stefano Bonaccini, per il Comitato Italiano Paralimpico il presidente, Luca Pancalli, per il Comune di Villanova il sindaco, Romano Freddi, e per l'Azienda Usl di Piacenza il direttore generale, Luca Baldino.