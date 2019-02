Ferrari: prorogata mostra su Schumacher

(ANSA) - MARANELLO, 20 FEB - Visto il successo ottenuto, il Museo Ferrari ha prorogato fino al 30 aprile 'Michael 50', la mostra dedicata a Schumacher.

L'esposizione, aperta il 3 gennaio nel giorno del 50/o compleanno del campione, racconta la sua carriera e i suoi record ineguagliati nella storia della F1. Le monoposto Ferrari più importanti tra quelle guidate da Schumacher nei suoi undici anni con la Scuderia sono riunite nella Sala delle Vittorie: dalla F310 del 1996, con la quale vinse tre Gp nella sua prima stagione con il Cavallino Rampante, alla F399 che conquistò il titolo Costruttori nel 1999 aprendo il ciclo vincente. La mostra rivela anche un lato meno noto di Schumacher, quello di sviluppatore di vetture stradali. Dopo avere lasciato la F1, infatti, rimase in Ferrari non solo come consulente della Scuderia ma anche per contribuire alla messa a punto di alcune vetture stradali, fra le quali la 430 Scuderia del 2007 e la Ferrari California del 2008.