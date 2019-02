A Bologna 'Cibò So good!'

Tre giorni dedicati ai prodotti Dop e Igp, alla qualità e tipicità della gastronomia non solo dell'Emilia-Romagna ma di tutta Italia, con espositori, ristoratori, chef, food blogger ed un ricco programma di iniziative. E' la terza edizione di 'Cibò. So good!', a Bologna dal 22 al 24 marzo a Palazzo Re Enzo, con ingresso gratuito, promossa da Gruppo Atomix e Ascom, a cui sono già iscritti ottanta espositori, oltre alla partecipazione di venti ristoranti. Attenzione a sughi e condimenti, con le proposte degli chef coordinati da Vincenzo Vottero, e la presentazione del volume '50 sughi d'Italia', ricettario della tradizione regionale. Inoltre una sala dedicata agli artigiani del cioccolato, un'area pizza gourmet, corsi di cucina per bambini e, dedicato al gin, il 'Gin lounge' con gli abbinamenti tra uno degli spiriti più apprezzati ed il Parmigiano Reggiano per cocktail particolari dall'aperitivo a tarda sera, infine 'Cibò food week' una settimana di iniziative nei locali del centro storico cittadino.