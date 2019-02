Nuovo tour Mirko Casadei parte da Cesena

(ANSA) - CESENA, 19 FEB - Parte da Cesena, sabato 23 febbraio, il nuovo tour nazionale di Mirko Casadei, che per il debutto ha scelto la kermesse di 'Sono romagnolo': tre giorni in Fiera (22-24 febbraio) dedicati a tradizioni, identità e cultura della terra di Romagna.

L'Orchestra Casadei festeggia 90 anni di storia e presenta la nuova formazione, con la direzione musicale affidata a Manuel Petti, che ha affiancato Mirko Casadei nella realizzazione della colonna sonora del film 'Tutto Liscio!', con Maria Grazia Cucinotta, Ivano Marescotti, Serena Grandi, Giuseppe Giacobazzi, ma anche Mirko e il padre Raoul Casadei con un cameo di se stesso. La pellicola è in uscita al cinema a marzo, il trailer sarà presentato in anteprima a 'Sono Romagnolo' il 24 febbraio.

Il tour 2019 presenterà al pubblico uno 'spettacolo trasversale', con la proiezione di immagini e videoclip che ripercorrono la storia e la tradizione Casadei. Mirko è da oltre 15 anni alla guida dell'Orchestra e la sua musica intreccia svariati generi musicali pop-folk.