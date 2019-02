In Ospedale Forlì pagnotta di 2000 anni

Una pagnotta di circa duemila anni, in Ospedale. La forma di pane rinvenuta nel 2017 all'interno di una delle sepolture scoperte in Piazzale della Vittoria è stata analizzata all'Ospedale 'Morgagni-Pierantoni' di Forlì - nel corso di una seduta paleoradiologica - per una indagine sulla sua composizione chiesta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

La pagnotta è stata rinvenuta durante scavi effettuati da Hera per la realizzazione della rete di teleriscaldamento che ha permesso di scoprire l'antica Via Emilia e una necropoli romana che ha restituito 23 sepolture e arredi funebri. Una prima analisi del materiale di corredo delle sepolture scavate, ha permesso di collocare la frequentazione dell'area funeraria fra il I secolo avanti Cristo e l'inizio del II secolo dopo Cristo.