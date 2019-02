Omaggio del team a Enzo Ferrari

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Un filmato-tributo per il padre della Ferrari nel giorno del 121/o anniversario della nascita. 'Cosa penserebbe oggi Enzo Ferrari delle vetture che portano il suo nome?' Un video, postato su Instagram dal team di Maranello, risponde a questa domanda accostando i suoi insegnamenti più celebri alle immagini dei modelli recenti. "Una meccanica vivente", "Un'armonia di suoni", "Come un figlio": sono frasi, tratte da una delle ultime interviste televisive rilasciate da Enzo, che - riporta la Ferrari - rivelano un rapporto intimo con la vettura. Tutto nasce da un'idea, che si arricchisce dell'apporto dei collaboratori e diventa progetto collettivo, grazie alla capacità del Commendatore di trascinare la squadra verso risultati allora impensabili per una piccola realtà.

"Nelle nostre macchine c'è qualcosa di diverso", diceva, "perché c'è l'apporto intellettivo dell'uomo".