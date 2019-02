Matera 2019, in scena il 'Purgatorio'

(ANSA) - MATERA, 18 FEB - Il Purgatorio è la cantica del "noi" e Matera 2019 - Capitale europea della cultura - è il palcoscenico ideale sul quale tutti i cittadini sono chiamati a partecipare per la co-creazione di un questo Canto. Ed ecco quindi la "chiamata pubblica" per la Divina Commedia di Dante Alighieri, la seconda parte del progetto "La Divina Commedia: 2017-2021", di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, coproduzione Fondazione Matera-Basilicata 2019 e Ravenna Festival-Teatro Alighieri, in collaborazione con Teatro delle Albe-Ravenna Teatro.

L'opera sarà in scena all'interno del programma di Matera 2019 dal 17 maggio al 2 giugno. Finora ci sono stati tre incontri a Matera (30 ottobre e 10 dicembre 2018; 10 febbraio 2019) ai quali hanno partecipato complessivamente 500 persone, 200 delle quali hanno già aderito al progetto compilando il form.