(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Sono stati annunciati i vincitori del BolognaRagazzi Award 2019 (BRAW), tra i più ambiti riconoscimenti internazionali nel mondo dell'editoria per ragazzi, da oltre 50 anni al centro della Bologna Children's Book Fair.

Ecco i vincitori: per la Fiction 'Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček'' (Puppet, Plum Pit, Plum, Plank, and back to Puppet) di Vojtech Masek con illustrazioni di Chrudos Valousek, pubblicato in Italia da Baobab; per la Non-Fiction, 'Atlas das viagens e dos exploradores - As viagens de monges naturalistas e outros viajantes de todos os tempos e lugares' (Portogallo, Planeta Tangerina) di Isabel Minhós Martins, con illustrazioni di Bernardo P. Carvalho, che uscirà in Italia per Donzelli. Per l'Opera Prima, 'Julian Is a Mermaid' (Candlewick Press, Usa) di Jessica Love; per al New Horizons, 'A History of Pictures for Children' (Thames&Hudson, Regno Unito) di David Hockney e Martin Gayford, illustrazioni di Rose Blake; per 'Toddler', '¡A dormir, gatitos!' di Bàrbara Castro Urío.