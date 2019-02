Bimba 6 mesi morta in culla nel Cesenate

(ANSA) - CESENA, 18 FEB - Una 'morte in culla' per cause naturali, nota anche come Sids-Sindrome della morte improvvisa del lattante: così è stata definita dai medici la morte di una bimba di 6 mesi avvenuta alle 12.30 nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'Ospedale 'Bufalini' di Cesena. La piccola - italiana e residente nella zona - era stata trasportata nella struttura, in condizioni gravissime, verso le 10.30 da un'ambulanza del 118. Stava infatti dormendo in una culla in un 'Baby Parking' a San Mauro in Valle quando le sue condizioni sono risultate disperate.

Sono stati effettuati vari tentativi di rianimazione. Il decesso all'ospedale un paio di ore dopo. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta dalla magistratura.