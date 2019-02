Semplici: "Una Var così mai vista"

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Non era mai successo un intervento della Var 5' dopo il gol, ma questo è il regolamento. La società e io non parliamo mai degli arbitri, anche oggi faremo così.

Qualcuno dirà se è stato giusto quello che è successo. Noi avevamo disputato una buona partita contro la Fiorentina, che è più forte, ma perdere così fa male". Queste le parole dell'allenatore della Spal, Leonardo semplici, ai microfoni di Dazn. "Quello che è successo ha innervosito i ragazzi, ma non è facile mantenere la calma in quella situazione - ha aggiunto Semplici -. Abbiamo disputato una buona partita, ma l'episodio l'ha cambiata. Comunque dobbiamo essere sereni e continuare per la nostra strada".