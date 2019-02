Pioli:Var determinante,vittoria meritata

(ANSA) - ROMA, 17 FEB "L'episodio è stato determinante, ma sarebbe stato un peccato per noi non vincere una partita che abbiamo meritato. Abbiamo creato tanto e sarebbe stato un peccato non concretizzare con un numero adeguato di reti". Così l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, commenta la vittoria a Ferrara ai microfoni di Dazn. "Eravamo padroni del campo ma a causa di tanti errori abbiamo rischiato - ha detto ancora il tecnico -. Se vogliamo essere ambiziosi, sia in campionato sia in Coppa Italia, nelle prossime prestazioni dovremo avere lo stesso atteggiamento propositivo di oggi, ma anche fare scelte migliori e avere una maggior precisione tecnica. Si fanno ancora tanti errori". "Questo è stato un passaggio importante del nostro campionato, Ferrara è un campo difficile e i miei ragazzi sono stato bravi", ha concluso.