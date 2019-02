20-0 in C, Tommasi: "Presto esclusione"

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Ci sono norme etiche che vanno rispettate e spero si proceda all'esclusione al più presto".

Così il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi, ospite di 90' Minuto, sulla Rai, commenta il surreale 20-0 del Cuneo al Pro Piacenza, che si è presentato con soli 7 giocatori, tutti giovanissimi, per evitare lo 0-3 a tavolino e l'esclusione dal campionato. "Episodi come quelli di oggi non fanno bene a nessuno e, a quanto pare, la partita era anche quotata alle scommesse. Oggi è mancata la sportività, qualunque condizione di fare calcio, ed è una cosa grave".