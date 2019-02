Successo a Bologna per Salome di Strauss

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - Successo pieno al Teatro Comunale di Bologna per 'Salome', l'opera di Richard Strauss che ha avuto in Juarj Valcuha una straordinaria guida musicale, tesa ad esaltare l'immensa partitura del compositore tedesco, senza mai mortificare le voci. Ben assecondato da un'orchestra in stato di grazia per la quale sarebbe una benedizione averlo come direttore stabile dopo l'addio di Michele Mariotti. Lo spettacolo, ripreso dalla stagione 2000, con la regia di Gabriele Lavia e le scene di Alessandro Camera, profuma ancora di freschezza con la sua struttura marmorea a terrazzi e col rosso del sangue a dominare il tutto. Il profeta Jochanaan prima ingabbiato, poi decapitato e appeso per i piedi, mentre l'enorme testa del Battista appare dal pavimento squarciato con Salome posata sulle sue labbra a declamare lo splendido monologo finale.