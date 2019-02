Motociclista cade in dirupo, soccorso

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - Non è in pericolo di vita un motociclista di 55 anni che nel pomeriggio ha avuto un incidente nella zona collinare di Medelana di Marzabotto, sull'Appennino bolognese. In sella a una moto da Enduro, stava percorrendo un sentiero quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un dirupo, facendo un volo di una trentina di metri.

Per soccorrerlo sono dovuti intervenire, oltre al 118, anche vigili del fuoco e Soccorso Alpino. Sono stati questi ultimi a portarlo in salvo: l'uomo è stato recuperato in fondo al dirupo e caricato sulla eliambulanza del 118, che l'ha portato all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato in condizioni di media gravità.