Fiorentina: a Ferrara Chiesa-capitano

(ANSA) - FIRENZE, 16 FEB - Sono venti i convocati da Stefano Pioli per la trasferta di domani alle 12,30 contro la Spal.

Rispetto all'ultima gara pareggiata 0-0 con il Napoli tornano a disposizione Benassi e Milenkovic, reduci da squalifica, e Laurini che ha smaltito i problemi fisici che lo hanno costretto sabato scorso a dare forfait. Assenti, come previsto, Pezzella e Mirallas alle prese con i rispettivi infortuni rimediati durante il match con i partenopei. Nell'impegno di domani la squadra viola sarà capitanata da Federico Chiesa come già accaduto nella trasferta di Bologna. Al seguito della Fiorentina sono annunciati oltre 1400 tifosi, un maxi esodo per spingere la squadra verso il 10/o risultato utile di fila in trasferta: l'ultima sconfitta subita dai viola risale al 7 ottobre, 1-0 all'Olimpico contro la Lazio, da allora tre vittorie e sei pareggi fra campionato e Coppa Italia.