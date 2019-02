Fiamme su portone chiesa a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - Ha provocato danni lievissimi un principio di incendio scoppiato nel pomeriggio all'ingresso della Chiesa di Santa Maria della Vita, in via Clavature nel centro di Bologna. A prendere fuoco è stato un portoncino interno, che separa il portone vero e proprio dall'interno della chiesa, una tra le più visitate a Bologna per la presenza del 'Compianto sul Cristo Morto' realizzato nel '400 da Niccolò dell'Arca.

L'opera non è stata minimamente interessata dalle fiamme, che hanno intaccato solo il rivestimento in pelle del portoncino, oltre ad annerire il pavimento dell'ingresso. Il principio d'incendio è stato spento con un estintore da alcuni addetti, poi sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno svolto un breve sopralluogo. In seguito la chiesa è stata chiusa 'per pulizie straordinarie'. Le cause del rogo sono da accertare.