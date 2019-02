Da 2020 Beer Attraction si apre al Food

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - Dal 2020, 'Beer Attraction' - la manifestazione dedicata a birre artigianali e speciali - diventerà 'Beer&Food Attraction', salone dedicato alla birra e all'alimentazione fuori casa. L'annuncio della novità è giunto all'inaugurazione della quinta edizione della stessa 'Beer Attraction', in programma alla Fiera di Rimini fino a martedì assieme a 'Food Attraction', 'BBTech Expo', fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande e a International Horeca Meeting.

A Rimini sono presenti oltre 600 aziende con espositori provenienti da paesi esteri: Stati Uniti, Belgio, Germania, Spagna, Austria, Polonia, Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Canada. In fiera anche il colosso americano Brewer Association, associazione con quasi 5.000 produttori di birra artigianale. Tante le produzioni birrarie innovative quelle inglesi invecchiate in botti di whisky, fatte col mosto di moscato, speziate al vin brulè.