Cade in escursione sul Cimone, soccorso

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - E' scivolato per circa 200 metri, mentre stava facendo una escursione con due amici sul Cimone, finendo tra gli alberi e riportando svariati traumi, tra cui un severo trauma cranico. Protagonista della vicenda un ragazzo di Parma, soccorso dagli uomini del Soccorso alpino e speleologico dell'Emilia-Romagna e condotto in elicottero all'Ospedale 'Maggiore' di Bologna in gravi condizioni.

I fatti risalgono alle 14 quando il ragazzo e due amici stavano percorrendo il sentiero di crinale 00 a quota 1975, muniti di ramponi e piccozza. I compagni del giovane scivolato hanno dato l'allarme al 118: sul posto sono intervenuti i soccorritori della stazione del Monte Cimone e l'elicottero 118 di base a Pavullo nel Frignano dotato di verricello e a bordo un medico anestesista e un infermiere di area critica.

Una volta raggiunto, il paziente è stato immobilizzato, stabilizzato, recuperato con il verricello e trasportato all'Ospedale Maggiore.