Mauro Felicori dirigerà Ago Modena

(ANSA) - MODENA, 15 FEB - Mauro Felicori, già dirigente del Comune di Bologna e direttore della Reggia di Caserta, ha ricevuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena l'incarico di dirigere l'unità operativa di Ago Modena Fabbriche Culturali. Felicori avrà il compito di coordinare le attività di Ago e dare attuazione al progetto culturale promosso dalla Fondazione assieme a Comune di Modena, Università di Modena e Reggio, Gallerie Estensi di Modena.

Il progetto prevede da un lato la riqualificazione dell'ex ospedale Sant'Agostino, dall'altro il rinnovamento degli istituti presenti nel Palazzo dei Musei. L'ex ospedale Sant'Agostino, in particolare, ospiterà la Fondazione Modena Arti Visive, i Musei Universitari, parte delle collezioni librarie della Biblioteca Estense oltre ai laboratori per lo sviluppo delle digital humanities e il Fem, laboratorio di didattica innovativa. Con la direzione di Felicori, durata 3 anni e interrotta lo scorso ottobre per limiti di età, i visitatori della Reggia di Caserta sono raddoppiati.