Evento su opere,Bonaccini invita governo

(ANSA) - BOLOGNA, 15 FEB - Una iniziativa per chiedere al governo di sbloccare le grandi infrastrutture in Emilia-Romagna, prevista per il 9 marzo, a cui invitare anche i rappresentanti dell'esecutivo, su tutti il ministro Danilo Toninelli. E' quanto ha annunciato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, parlando ai cronisti al termine di un incontro convocato in Regione con gli amministratori locali, le parti sociali, imprese e sindacati, per fare il punto sulla situazione delle grandi opere bloccate in regione. "Ognuna delle organizzazioni farà le proprie scelte per come mobilitarsi autonomamente - ha detto Bonaccini - però abbiamo deciso insieme al sindaco Merola e agli altri presidenti di provincia dei territori coinvolti, Modena e Reggio Emilia, di indicare a marzo una manifestazione, una iniziativa, a cui invitare anche il Governo, per fare esprimere la voce delle imprese e dei sindacati, insieme alle istituzioni, e chiedere che quello che è dovuto a questa regione possa essere concesso".