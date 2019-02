Torna fuori sede Fabbri, vaso Amarena

(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - Torna, sul tetto della portineria della sede storica di Fabbri 1905 in via Emilia Ponente a Bologna, il vaso 'extra large' simbolo della casa produttrice delle celebri amarene. Domani la copia gigante del famoso vaso dell'Amarena - realizzato nel 1915 dal ceramista Riccardo Gatti di Faenza - tornerà ad occupare il suo posto dopo essere finita in restauro alla fine dell'estate scorsa.