Cesenatico ricorda Pantani

(ANSA) - CESENA, 13 FEB - Il pirata nel cuore, come sempre.

Domani Cesenatico ricorderà con semplicità e dedizione il quindicesimo anniversario della morte di Marco Pantani. Sono attesi appassionati da tutta Italia e non solo, ma quelli non mancano mai, che percorreranno i luoghi che più lo rappresentano: la tomba mausoleo nel cimitero di Cesenatico centro, lo Spazio Pantani di fianco alla stazione ferroviaria, il monumento a lui dedicato eretto in piazza Marconi, il chiosco della piadineria di viale Torino appartenuto per molti anni a mamma Tonina.

Giovedì sera alle 20.30 si terrà una messa nella chiesa di San Giacomo sul porto canale, la stessa dove vennero effettuati i funerali del campione. Vi parteciperanno anche i familiari.

Sabato mattina a Casalgrande (Reggio Emilia) è prevista l'intitolazione di una strada al 'Pirata'. Domenica allo stadio in occasione di Cesena-Jesina, la Curva Mare lo ricorderà come ha sempre fatto per ogni anniversario. Il campione infatti era grande tifoso del Milan e del Cesena.