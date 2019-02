All'E-R oltre 8 miliardi da fondi sanità

(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - Oltre 90 milioni di euro in più rispetto al 2018, per un totale di 8 miliardi e 259 milioni.

Sono le risorse assegnate all'Emilia-Romagna dal riparto del Fondo sanitario nazionale 2019: l'accordo è stato raggiunto oggi a Roma in Conferenza delle Regioni.

"Ci sono state riconosciute più risorse rispetto allo scorso anno e lo consideriamo un attestato importante per la nostra sanità", hanno sottolineato il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che è anche presidente della Conferenza delle Regioni, e l'assessore alle Politiche per la salute, Sergio Venturi. L'accordo sulla ripartizione delle risorse, che complessivamente superano i 111 miliardi di euro, sarà ora comunicato ai ministri della Salute e dell'Economia.

Successivamente, approderà in Conferenza Stato-Regioni per l'approvazione definitiva.